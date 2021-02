Atalanta, Gosens al 45': "Tante occasioni, ma ci serve il gol e manca solo quello!"

Meglio l'Atalanta in questi primi 45 minuti: più occasioni rispetto al Napoli, ma nessun gol. All'intervallo è Robin Gosens a presentarsi ai microfoni di Rai Sport: "Abbiamo una buona pressione, manca solo il gol alla fine. Abbiamo avuto due o tre grandi occasioni, giochiamo fuori casa e serve un gol, ci proveremo. Rimprovero a Muriel? Secondo me ero libero, ma ha fatto un'altra scelta e non fa niente".