© foto di www.imagephotoagency.it

Matteo Ruggeri, esterno dell'Atalanta, ai microfoni di DAZN all'intervallo della sfida contro il Napoli. "Se riusciamo a uscire dal basso possiamo metterli in difficoltà, loro vengono molto alti. Palla lunga per Zapata? Non sempre, se si può giocare lo facciamo".