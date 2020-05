Auriemma: "Tutto su Osimhen, pronta l'offerta! ADL prepara 40 mln più il cartellino di un azzurro"

Tutto su Osimhen. Secondo quanto scrive Raffaele Auriemma sull'edizione odierna di Tuttosport, è l'attaccante del Lille il prescelto per il ruolo di centravanti in vista della prossima stagione.

"Se n’è convinto anche Rino Gattuso, da sempre assertore della necessità di prendere Ciro Immobile per dare la svolta all’attacco, si è convinto che il ragazzo nigeriano (è nato il 29 dicembre 1998) rappresenti un potenziale crac. Tanto che mezza Europa è sulle sue tracce e il presidente del Lille, Gerard Lopez, ha fissato in 60 milioni di euro il prezzo per la cessione. Tanti soldi, è vero, però il Napoli ha l’asso nella manica: Adam Ounas. Il presidente De Laurentiis vorrebbe inserire nella trattativa anche il cartellino del 23enne esterno offensivo reduce dalla stagione al Nizza, aggiungendo 40 milioni cash sul tavolo della trattativa".