AZ, Koopmeiners in conferenza: "Con la Real Sociedad dimostrato che possiamo battere il Napoli"

In conferenza stampa, il capitano dell'AZ Teun Koopmeiners ha parlato della sfida di domani col Napoli: "Abbiamo imparato la lezione dalle trasferte di Napoli e soprattutto con la Real Sociedad. Dovevamo fare meglio in possesso e mettere più intensità. 0-0 con la Real Sociedad? Abbiamo dimostrato di poter fare molto bene qui in casa. Giocando così possiamo fare una bella partita contro una delle migliori squadre europee".