Benitez: “Scudetto al Napoli? Ce la farà: l’ambiente è buono. Bisognava cambiare..."

"Spalletti è intelligente, sa che la squadra sta facendo bene e mi ha detto che hanno un buono ambiente perché stanno vincendo sempre più facilmente".

A Napoli dicevo ‘spalla a spalla’, quando tutti sono insieme si diventa più forti. Dopo non aver vinto lo scudetto da anni la motivazione ce l’hanno. Spalletti ha l’esperienza e l’esperienza per gestire questo. Credo che tutta la gente intorno a lui sa che deve restare tranquilla e seguire la stessa linea.

Il momento decisivo del Napoli è stato il mandare via i senatori? Come allenatore se hai sempre la stessa squadra per 20 anni è molto difficile, posso cambiare il messaggio ma non la mentalità. Cambiare qualche giocatore è importante. Nel nostro primo anno a Napoli il giocatore che faceva la differenza era Pepe Reina. Poi il secondo anno l’abbiamo perso e si è sentita la mancanza. Ma siccome De Laurentiis è molto intelligente l’ha capito e l’anno dopo la ripreso. Era importante anche al Liverpool, perché giocava molto fuori dai pali. In questo modo faceva la differenza, perché la squadra così poteva fare il pressing alto”.