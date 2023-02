Biglietti per Francoforte sold-out, rabbia dei tifosi abbonati: "Ma com'è possibile in 20 minuti?"

Biglietti del Napoli per Francoforte polverizzati. Rabbia dei tifosi

TuttoNapoli.net

© foto di José María Díaz Acosta

Biglietti del Napoli per Francoforte polverizzati. Rabbia dei tifosi. Pietrangelo Chierchia, presidente Napoli Club Udine, ha dichiarato: "Eintracht Frankfurt-Napoli... in poco più di 20 minuti bruciati tutti i biglietti del settore ospiti.... tutto esaurito! Rimpiango i tempi quando potevo acquistarmi con tutta calma i biglietti per seguire il mio Napoli". Sul sito del Napoli, dove partivano le prenotazioni del voucher, non c'è più possibilità di andare avanti. Biglietti esauriti. Eppure la vendita libera partiva solo dopo giovedì alle 12 per i non abbonati.