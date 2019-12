Bilancio 2018-19, il Napoli torna in utile: +29mln a riserva (145mln totali), nessun dividendo ai soci

Dopo l'ultimo bilancio 2017-18 chiuso in rosso di 6.3mln di euro, il Napoli nell'esercizio 2018-19 torna in utile. Secondo il verbale dell'assemblea dei soci del club, consultato dai colleghi di Calcio€Finanza, il club di ADL ha chiuso con un utile di 29,16mln di euro. Per avere un quadro completo del fatturato e dei conti bisognerà attendere il deposito del bilancio, ma a pesare nell'utile - oltre ai premi Uefa per il girone Champions ed i quarti d'EL - sono le plusvalenze 'piene' di Jorginho al Chelsea (circa 56mln di euro più probabilmente 7mln di bonus) e quella di Hamsik al Dalian per circa 20mln di euro perchè entrambi, vista la lunga militanza, erano iscritti a bilancio quasi a zero. Nonostante i 29mln di utile, l'assemblea ha deciso di non distribuire alcun dividendo ai soci, destinando l'intera cifra all'utile a riserva che quindi sale dai 116mln del 2018 ai 145mln del 2019.