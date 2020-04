Blindare il dubbioso Meret: ADL pronto a lanciare un messaggio

(Di Carmine Ubertone) Il Napoli continua a programmare in vista del futuro: oltre ai possibili acquisti per la prossima stagione, c’è da monitorare anche la questione rinnovi. Tra i vari discorsi sul tavolo, c’è anche quello relativo ad Alex Meret, il portiere azzurro ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e prima dello stop relativo alla questione Coronavirus, non stava di certo vivendo il suo momento migliore con la casacca azzurra.

PATRIMONIO - Meret sa di godere della stima della società, De Laurentiis sa di avere tra le mani un grandissimo patrimonio, non solo del Napoli, ma anche dell’intero panorama calcistico italiano. Gattuso, finora, ha fatto altre scelte preferendogli Ospina perché lo ritiene più adatto al suo gioco, ma in dirigenza sono tutti convinti che Meret rappresenterà il futuro del Napoli per i prossimi 10 anni al netto dei vari problemi fisici che ne hanno condizionato la carriera

CONTRATTO - Il rinnovo di Meret rappresenterebbe un ulteriore attestato di stima per il ragazzo: si trarrebbe di un beneficio anche dal punto di vista morale per accantonare una seconda parte di stagione fatta da tante ombre e poche luci. L'epidemia da Coronavirus ha portato al rinvio dell’Europeo al 2021 ciò permetterà al ragazzo di ritornare protagonista in ottica Nazionale. Nel frattempo Inter e Milan continuano a osservare la situazione, ma la convinzione è che Meret non veda l’ora di mettersi tutto alle spalle tornando a difendere i pali della porta partenopea.