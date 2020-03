Blocco voli per la Spagna: sempre più probabile il rinvio di Barça-Napoli

Per ogni minuto che passa aumentano le possibilità che non si disputi Barcellona-Napoli in programma mercoledì 18 marzo. Secondo quanto riportato da TMW, dopo la notizia che la Roma non viaggerà per Siviglia in quanto non c'è stato l'ok del Governo spagnolo per l'arrivo in aereo, sembra improbabile che le cose cambino per la spedizione degli azzurri in terra catalana. 'alternativa, per il Napoli, è arrivare attraverso la Francia. Ma siamo nel campo delle ipotesi. E visto l'evoluzione delle cose, che cambiano con grande rapidità, da qui a sette giorni può succedere di tutto.