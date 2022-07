Buona anche la seconda: poker al Perugia ed è ancora super-Kvara!

Fonte: Da Dimaro, Pierpaolo Matrone

Nella prima uscita in azzurro aveva già mostrato tutte le sue enormi qualità e ne aveva raccolto i frutti, con un assist e soprattutto una doppietta di pregevole fattura. Alla sua seconda uscita, altri 45' contro il Perugia, Kvicha Kvaratskhelia ruba di nuovo la scena e conferma la bontà del colpo fatto dal Napoli sul mercato. Ci mette meno di 5' a incidere, trovando un'altra bella rete dopo una grande combinazione con Osimhen. Poi Anguissa, anche lui a segno nella prima partita con l'Anaune, bissa la rete (meritata) e porta gli azzurri sul 2-0.

Politano, buona anche la seconda

Nella ripresa Spalletti rivoluziona la squadra, il Grifo rientra in partita con una rete di Melchiorri, ma dopo pochi minuti è il chiacchieratissimo Politano a siglare il 3-1 con una bella serpentina in mezzo a due e un sinistro chirurgico. Il caldo si fa sentire, i ritmi del match calano e per una buona mezzora succede poco e nulla. Fino al 90', quando Petagna - uomo-mercato al pari di Politano - guadagna un calcio di rigore, se ne incarica e lo trasforma, firmando il 4-1 finale. Buona anche la seconda per il Napoli.