Buone notizie da Castel Volturno: ok Llorente e Fabian, out solo Manolas

Buone notizie da Castel Volturno, dove il Napoli è tornato ad allenarsi anche in gruppo: Llorente e Fabian Ruiz, vittime qualche giorno fa di affaticamento muscolare, stanno bene, hanno già saltito il problema. L'unico giocatore ancora out, riporta il Corriere dello Sport, è Manolas: il greco - distrazione di secondo grado al muscolo semimembranoso della coscia destra - ne avrà ancora per cinque settimane prima di rientrare.