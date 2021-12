Buone notizie per Spalletti: Zielinski torna in gruppo e recupera per il Milan

Buone notizie per Luciano Spalletti. Nella giornata odierna il Napoli si è allenato in mattinata a Castel Volturno e l'allenatore azzurro ha potuto contare anche su Piotr Zielinski per tutta la seduta. Ieri il centrocampista polacco si era allenato solo in parte in gruppo dopo i problemi respiratori accusati contro l'Empoli, oggi invece ha svolto l'intera seduta con il resto dei compagni.