C'è attesa e fiducia per il Napoli di Spalletti: già 16mila biglietti venduti per il Venezia

Si avvicina il ritorno dei tifosi allo stadio e cresce l'attesa anche per Napoli-Venezia. La vendita dei biglietti è partita in modo positivo e quest'oggi il Corriere dello Sport racconta che sono già in 16mila (ma il dato è destinato a salire nelle prossime ore) che hanno dato fiducia al Napoli di Luciano Spalletti, acquistando un biglietto per il Venezia. Lo stadio sarà ovviamente aperto al 50% per le normative anti-Covid.