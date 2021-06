Calhanoglu all'Inter complica un affare che in inverno sembrava fatto

Il Milan perde Hakan Calhanoglu, il trequartista titolare nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Il turco non rinnova e passa all'Inter, forte di un'offerta da cinque milioni di euro a stagione per tre anni. L'operazione potrebbe riflettersi anche sul Napoli, su un obiettivo che a gennaio sembrava vicino e di cui nelle ultime ore si son perse le tracce.

SI ALLONTANA ZACCAGNI? - Mattia Zaccagni è il preferito per la sostituzione di Calhanoglu in casa rossonera, forse destinazione anche più gradita rispetto al Napoli. L'affare-Zaccagni, dunque, si complica. Sempre che Luciano Spalletti lo voglia sul serio: su questo, per ora, non c'è conferma. D'altronde sono tutti in silenzio.