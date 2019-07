Callejon a KK: "Ancelotti ci dà tante idee, noi le portiamo in campo per raggiungere lo scudetto! Da 10 anni lavoriamo bene, manca poco..."

José Maria Callejon, esterno del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo Napoli-Feralpisalò ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ci vuole più la prestazione che il risultato. La prestazione con la Feralpisalò è stata buona. Cerchiamo di mettere in campo le idee che ci dà il mister e oggi in parte ci siamo riusciti".

Sulle palle inattive: "E' importante anche questo. Le palle inattive danno punti importanti quando le partite non si sbloccano, quindi è importante fare bene".

Quant'è importante la voglia di scudetto? "L'abbiamo al 100%. Diamo tutto in campo per arrivare il più lontano possibile. E' un Napoli che da 10 anni lavora bene, ora è una squadra molto importante in Europa. Manca poco per arrivare a quel traguardo che tutti vogliamo, speriamo che arrivi presto".

Sul 4-2-3-1 di Ancelotti: "E' bello avere molte idee di calcio, molte formazioni. Su tante partite ci vogliono tante idee. Il mister ce lo sta trasmettendo durante gli allenamenti e noi proviamo a farli in campo".