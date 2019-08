Callejon a Sky: "Qui per fare gioco, serve la gara perfetta! Llorente? Gran giocatore, per me è bello"

Josè Maria Callejon, esterno offensivo del Napoli, prima della sfida contro la Juventus è intervenuto al microfono di Sky Sport: "E' ancora presto, ma conta comunque tanto. Ci sono tre punti in palio. Veniamo qui per proporre il nostro gioco, se riusciremo a vincere sarà meglio per noi".

L'anno scorso non arrivò il risultato. "Non vogliamo commettere gli stessi errori dell'anno scorso, dovremo fare la partita perfetta".

Sull'arrivo di Llorente: "Per me è bello, adesso siamo più spagnoli in squadra. Ci darà una mano perché è un grande giocatore, siamo contenti di averlo con noi".