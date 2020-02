Callejon al 45': "Cominciamo la ripresa come il primo tempo e chiudiamo la gara!"

All'intervallo il Napoli è in vantaggio sul campo della Sampdoria. Durante la pausa José Maria Callejon, esterno offensivo azzurro, è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Abbiamo avuto un vantaggio di due gol, cominciando benissimo, ma non bisogna concedere tanto. La Sampdoria si è rimessa in partita con quel gol, noi dovremo scendere in campo nel secondo tempo come abbiamo fatto nel primo e chiudere questa partita".