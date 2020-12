Campionato, Coppa e Supercoppa: Napoli, gennaio sarà ancora più duro e lungo di dicembre

Quello che è stato nell'ultimo mese e quello che ci sarà dopo la pausa fino a fine gennaio. Di seguito gli ultimi risultati ottenuti nel mese di dicembre ed il calendario che attenderà il Napoli di Gattuso a gennaio. Gli azzurri sono attesi da un mese ricco di impegni dove sarà importante poter gestire meglio la rosa rispetto a dicembre, affrontato costantemente in affanno tra Europa League e campionato. A gennaio infatti sono previste due gare in più rispetto a dicembre, tra cui gare decive in Coppa Italia e Supercoppa.

Partite giocate a dicembre

3 dicembre, Europa League - Az Alkmaar-Napoli 1-1

6 dicembre, Serie A - Crotone-Napoli 0-4

10 dicembre, Europa League - Napoli-Real Sociedad 1-1

13 dicembre, Serie A - Napoli-Sampdoria 2-1

16 dicembre, Serie A - Inter-Napoli 1-0

20 dicembre, Serie A - Lazio-Napoli 2-0

23 dicembre, Serie A - Napoli-Torino 1-1

Partite da disputare a gennaio

3 gennaio, Serie A - Cagliari-Napoli

6 gennaio, Serie A - Napoli-Spezia

10 gennaio, Serie A - Udinese-Napoli

13 gennaio, Coppa Italia - Napoli-Empoli

17 gennaio, Serie A - Napoli-Fiorentina

20 gennaio, Supercoppa Italiana - Juventus-Napoli

24 gennaio, Serie A - Hellas Verona-Napoli

*27 gennaio, Coppa Italia - Quarti di finale

31 gennaio, Serie A - Napoli-Parma

*=Partita in programma se supererà il turno precedente