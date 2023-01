Castel Volturno, il report del club: lavoro tattico con il gruppo al completo

Fonte: sscnapoli.it

Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica allo Stadio Maradona per la 20esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente esercitazioni su palle inattive e lavoro tattico. Chiusura di seduta con partita a campo ridotto.