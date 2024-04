Castel Volturno, il report del club: le ultime su Juan Jesus ed Olivera

Gli azzurri preparano il match contro l'Empoli in programma sabato allo Stadio Castellani per la 33esima giornata di Serie A.

La squadra si è allenata sul campo 1 dove ha iniziato la sessione con attivazione e lavoro di potenza aerobica. Successivamente il gruppo è stato impegnato in una seduta tecnico tattica e partitina a campo ridotto. Juan Jesus ha svolto allenamento personalizzato in campo. Personalizzato in palestra per Olivera.