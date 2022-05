Castel Volturno, il report del club: Lobotka e Ounas completamente recuperati!

Buone notizie da Castel Volturno. Alla seduta d'allenamento odierna hanno partecipato anche Stanislav Lobotka e Adam Ounas

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Buone notizie da Castel Volturno. Alla seduta d'allenamento odierna hanno partecipato anche Stanislav Lobotka e Adam Ounas, completamente recuperati per la sfida di sabato con il Torino. Di seguito il consueto report giornaliero del club azzurro:

"Dopo il successo contro il Sassuolo e una giornata di riposo, il Napoli ha ripreso oggi pomeriggio gli allenamenti all'SSC Napoli Konami Training Center. La squadra dopo una prima fase di lavoro in palestra e attivazione si è divisa in due gruppi. Chi è sceso in campo sabato ha svolto lavoro di scarico mentre il resto del gruppo è stato impegnato in lavoro atletico. A seguire i due gruppi hanno svolto partita a campo ridotto. A chiusura di sessione situazioni di calci piazzati. Lobotka e Ounas hanno svolto l’intera seduta in gruppo".