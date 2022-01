Castel Volturno, il report del club: terapie e personalizzato in campo per Insigne

Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma lunedì 17 gennaio alle ore 18.30 per la 22esima giornata di Serie A. Lavoro sul campo 2 per la squadra. Dopo una prima fase di attivazione e torello, il gruppo ha svolto lavoro tattico. Una parte del gruppo ha concluso la seduta con partita a campo ridotto.

Insigne ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo. Ospina nella mattina si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una contrattura del muscolo gastrocnemio della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni.