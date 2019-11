Castel Volturno, il report dell'allenamento: Milik solo parzialmente in gruppo, Ghoulam a parte

Gli azzurri preparano il match contro il Bologna per la 14esima giornata di Serie A in programma domenica al San Paolo alle ore 18. La squadra, sul campo 2, dopo la prima fase di riscaldamento ha effettuato una serie di esercitazioni tecniche con la rosa divisa in due gruppi. Successivamente lavoro finalizzato al possesso palla con l'utilizzo delle sponde. Chiusura con partita a campo largo.

Ghoulam e Tonelli continuano ad allenarsi a parte mentre Milik ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato.