Castel Volturno, il report della SSCN: scarico e palestra per chi ha giocato ieri

Il Napoli, attraverso un comunicato, ha diramato il consueto report sulla seduta d'allenamento post qualificazione in finale di Coppa Italia ottenuta contro l'Inter: "Dopo il match contro l'Inter e la conquista della finale di Coppa Italia, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Training Center. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall'inizio ieri sono stati impegnati in lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa hanno svolto riscalcamento su circuito e successivamente esercitazioni di passaggi. Di seguito seduta tecnico tattica e chiusura con partitina a campo ridotto".