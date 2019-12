Casting regista in vista di gennaio: quattro nomi sul taccuino tra ipotesi e suggestioni

Si avvicina il mercato di gennaio e il Napoli pare avere le idee chiare circa i rinforzi da regalare a Gennaro Gattuso. Uno su tutti: il regista. Come riportato dal Corriere dello Sport, nel classico 4-3-3 del nuovo allenatore serve un play e in casa azzurri è partito un vero e proprio casting. Il primo obiettivo è Lucas Torreira dell'Arsenal, ma non è il solo. L'elenco è lungo e altre ipotesi (o suggestioni) portano a Sander Berge del Genk, Stanislav Lobotka del Celta Vigo e il gioiellino Soumaré del Lille (che però costa già 50 milioni di euro). A gennaio si lavorerà su uno di questi quattro nomi, per l'estate prossima invece c'è anche Sofyan Amrabat dell'Hellas Verona.