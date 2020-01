Casting terzino, tre nomi sul piatto: proposti 15mln per Acuna. Koutris in pole

Se partirà Faouzi Ghoulam il Napoli sarà costretto ad attingere dal mercato anche per quel che concerne il terzino sinistro. Secondo Tuttosport, ci sono diverse piste che il club azzurro sta seguendo per la corsia mancina. Non è ancora decollata la pista che porta a Ricardo Rodriguez del Milan, sul quale c'è anche il PSV.

GLI ALTRI NOMI - Nel casting dei nomi c'è anche Acuna dello Sporting CP, che però chiede 20 milioni a fronte dei 15 proposti dal Napoli; sull'argentino è tornata comunque in pole l'Inter, pronta a sferrare l'assalto la prossima settimana. Ecco perché nelle ultime ore - si legge - è tornato caldo Leonardo Koutris, terzino dell'Olympiacos valutato 5 milioni di euro e apprezzato da Gattuso nella sua esperienza all'Ofi Creta.