CdM - James, ADL operativo da Dimaro: costante call conference con Mendes e Florentino

Al di là del viaggio di Giuntoli a Madrid, per cercare di chiudere definitivamente l'affare James, anche Aurelio De Laurentiis sta provando a mettere il suo zampino per cercare di stringere i tempi per il talento colombiano. Ne ha parlato l'edizione di oggi de Il Corriere del Mezzogiorno: "La trattativa continua senza sosta, De Laurentiis è operativo dalle stanze dell’Hotel Rosatti in call conference con Giuntoli, Mendes e Florentino Perez. Il Napoli insiste per la formula del prestito, il Real Madrid è fermo sulle sue posizioni, per rientrare nei 100 milioni massimi di disavanzo tra entrate e uscite. Chiede 42 milioni subito. Non c’è ancora accordo tra le parti ma ieri sera filtrava grande ottimismo per giungere all’intesa in tempi brevi".