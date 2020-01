CdM - Napoli in festa, anche ADL sorride: recapitati i complimenti negli spogliatoi

Un successo importante e deciso per il Napoli di De Laurentiis, ieri al San Paolo contro la Lazio di Inzaghi. Tre punti che hanno ridato animo ad una squadra finalmente ritrovata davanti al proprio pubblico. Non era presente al San Paolo il patron azzurro, che però ha fatto arrivare comunque il suo messaggio alla squadra: come riportato oggi anche da Il Corriere del Mezzogiorno, De Laurentiis ha fatto recapitare direttamente i suoi complimenti agli azzurri negli spogliatoi, in un clima di festa per la conquista della semifinale.