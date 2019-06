CdM - Napoli-James, Mendes mette pressione ad ADL ma l'Atletico non è un ostacolo: la situazione

"Mendes mette pressione a De Laurentiis, le indiscrezioni sull’Atletico Madrid sembrano avere questo scopo". Scrive così l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che specifica come le voci riguardanti un interesse dei Colchoneros per la stella colombiana siano state create più per velocizzare l'affare con il Napoli che per altro. Il quotidiano spiega che il club azzurro ha in mano l'ex Bayern Monaco ed entra nel dettaglio di questi ultimi rumors circa l'Atletico:

"I presidenti Cerezo e Florentino Perez ne hanno discusso durante la trattativa per Marcos Llorente ma l’idea non è mai stata approfondita. Il Napoli ha il sì del calciatore da più di un mese, l’ingaggio è di 6,5 milioni di euro, il Decreto Crescita rappresenta un aiuto per questa trattativa. La formula su cui potrebbe andare in porto l’affare è il prestito oneroso a 10 milioni di euro con diritto di riscatto fissato intorno ai 30 milioni, si valutano le condizioni che potrebbero trasformare il diritto in obbligo".