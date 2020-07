Cdm - Osimhen, ha cambiato agente per la Premier ma il Lille lo vuole spingere a Napoli

Victor Osimhen è immerso nei suoi dubbi. Il nigeriano si è affidato al nuovo agente D’Avila, tradendo il mandato della Starfactory fino al 2021 perché vuole coltivare le sirene inglesi e - scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno - due offerte nelle ultime ore sono arrivate, dallo United e soprattutto dal Liverpool che è pronto a superare i 4mln bonus compresi proposti dal Napoli. Il Napoli si è reso conto della complessità della trattativa anche se resta l'alleanza con il Lille con i consigli al giocatore del presidente Lopez che considera l’approdo in un top team come il Liverpool un un azzardo mentre Napoli rappresenterebbe la piazza ideale per consacrare il proprio talento. Un modo anche per accelerare, dopo l'accordo col Napoli per 60mln di euro che metterebbero a posto i conti del club con l'ente che monitora il rispetto del fair play finanziario nel calcio francese.