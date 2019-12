CdM - Questione multe, pronta la difesa dei giocatori: entro lunedì l'azione degli avvocati

Era chiaro già da un po', dopo la notte post Salisburgo, la questione ammutinamento non si sarebbe dissolta in poco tempo. L'aspetto legale nel quale è sfociata la vicenda, dopo l'emissione delle multe da parte del club, è pronto ad entrare nel vivo già nei prossimi giorni. L'edizione di oggi de Il Corriere del Mezzogiorno chiarisce quelli che saranno i prossimi step di questa situazione: "La battaglia legale è in mano agli avvocati che tra oggi e lunedì presenteranno le memorie difensive, si va verso 24 arbitrati differenti. Per la prima udienza bisognerà attendere metà gennaio, il procedimento al Collegio Arbitrale, però, avrà un’ampia fase dedicata al tentativo di conciliazione. Storie di un universo parallelo al calcio che ha preso corpo dopo la maledetta notte di Napoli-Salisburgo".