CdS - Allan ha fretta di andare all'Everton: possibile annuncio entro venerdì

Destino ormai tracciato per Allan che sta per salutare il Napoli per trasferirsi all'Everton di Ancelotti. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il brasiliano ha fretta di trasferirsi e per questo l'affare si può concludere entro 48 ore con l'Everton che dovrà fare un passo in avanti (al momento ha offerto 25 milioni) e il Napoli uno indietro, riducendo le proprie pretese economiche per il cartellino di un giocatore ormai da tempo fuori dai piani tecnici.