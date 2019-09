CdS - Ancelotti valuta il turnover col Lecce: riposa un big, tre novità e un dubbio in attacco

E' già tempo di archiviare la Champions League. Domenica il Napoli è atteso a Lecce nella terza trasferta stagionale e Carlo Ancelotti sta già valutando gli uomini a sua disposizione per non fermare il suo cammino in campionato, appena ripartito al meglio con il successo con la Sampdoria di sabato scorso.

TURNOVER - Nella sfida del 'Via del Mare', l'allenatore azzurro farà un leggero turnover, dal momento che il Napoli vivrà un vero e proprio tour de force fino ai primi di ottobre. Per questo - come si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport - in difesa sono in rialzo le quotazioni di Malcuit e Ghoulam, in panchina negli ultimi incontri. A centrocampo, invece, dovrebbe riposare Fabian per far spazio a Zielinski. Ma è in attacco dove ci sono i maggiori dubbi: Milik scalpita, ma ci sono anche Mertens, Llorente e Lozano. E qualcuno dovrà restare per forza fuori.