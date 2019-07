CdS - Callejon, riaperta la trattativa per il rinnovo: intesa più vicina, le ultime

Non solo mercato in entrata ed uscita, in casa Napoli si guarda anche al futuro dei giocatori già in rosa ed i rinnovi di contratto da stilare già in queste settimane. Uno dei giocatori con una situazione da ridefinire è Josè Callejon per il quale, però, si starebbe lavorando in maniera incessante proprio per prolungare il rapporto con il Napoli: secondo quanto riportato oggi da Il Corriere dello Sport, si è riaperta la trattiva per il rinnovo fino al 2022, ed al momento l'intesa sembra essere più vicina.