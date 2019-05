CdS - De Paul, Napoli in pole: l'Udinese chiede 35mln, due contropartite per calare il prezzo

Oltre al giorno del compleanno, il 24 maggio per entrambi, Aurelio De Laurentiis e Rodrigo de Paul potrebbero condividere i colori sociali a partire dalla prossima stagione. Stando a quanto scritto dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, il Napoli è in pole position per il talento dell'Udinese, valutato dai Pozzo circa 35 milioni di euro.

CONTROPARTITE? - Per abbassare il prezzo la dirigenza partenopea potrebbe pensare di inserire una contropartita tecnica, visto che in rosa c'è più di un giocatore che all'Udinese piacerebbe avere. Adam Ounas e Simone Verdi, ad esempio, sono i maggiori candidati perché più fuori dai piani di Ancelotti rispetto ad altri. Due nomi, due contropartite valide magari anche per l'affare Ilicic con l'Atalanta, altro nome caldo per il ruolo di fantasista. Perché Carletto vuole anche qualche calciatore anarchico nel suo organico.