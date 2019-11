CdS - Fabian dovrebbe andare in tribuna: è stato convocato per viaggiare con la squadra

Fabian Ruiz ha rischiato di saltare la convocazione per Liverpool, invece è nell'elenco stilato ieri da Ancelotti ma, secondo il Corriere dello Sport, lo spagnolo dovrebbe andare in tribuna. Il quotidiano fa sapere che l'ex Betis non si è ancora ripreso dall'affaticamento muscolare ma ha scelto comunque di viaggiare con la squadra. A centrocampo, dunque, scelte forzate per Ancelotti, con Allan e Zielinski candidati principali per una maglia da titolare.