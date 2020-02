CdS - Fabian, nodo clausola per il rinnovo: agenti vogliono dimezzarla

Proseguono i contatti tra il Napoli e l'entourage di Fabian Ruiz per il rinnovo di contratto del talento ex Betis. Novità interessante è stata svelata questa mattina dal Corriere dello Sport: il nodo principale non riguarda l'aumento d'ingaggio del calciatore, ma il valore della clausola rescissoria. Il Napoli vorrebbe fissarla sui 180 milioni, gli agenti dello spagnolo intendono dimezzarla, dunque tra i 70 e i 90 milioni. Una distanza netta che va colmata per raggiungere un'intesa. Intanto Fabian si prepara al Brescia e alla sfida col Barcellona, uno dei club maggiormente interessati a lui assieme al Real Madrid. Ma al momento il suo presente si chiama Napoli.