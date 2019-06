CdS - Ilicic spinge per il Napoli: lo sloveno chiede la cessione

Josip Ilicic ha voglia di Napoli. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come l’esterno d’attacco stia spingendo con l’Atalanta per favorire la cessione al Napoli, ma il presidente Percassi continua a fare muro non volendo cedere il suo giocatore più talentuoso dopo il raggiungimento della qualificazione in Champions. Il quotidiano spiega come il Napoli sia disposto a fare un investimento su un calciatore, nonostante non sia un profilo che per età corrisponde ai soliti parametri ricercati dal club azzurro sul mercato.