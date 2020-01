CdS - La Roma chiama Mertens: il belga ha fatto la sua richiesta economica

La Roma sogna Dries Mertens, per Fonseca è l'attaccante ideale da sistemare alle spalle di Dzeko ma non solo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che la società giallorossa ha fatto qualche chiamata per informarsi e ha saputo che il belga, che va per i 33 anni, ad un passo dal record di gol che ora appartiene ad Hamsik, lascia Napoli per un triennale da 4.5 milioni di euro a stagione. Tanti, troppi soldi per la Roma. Ma Mertens resta nel mirino.