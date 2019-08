CdS - Lozano ai dettagli chiama James: la strategia di DeLa sta funzionando, vicino il doppio colpo

“Lozano chiama James”. Così titola nelle sue pagine interne l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Il quotidiano spiega come il messicano stia discutendo i dettagli del contratto e che anche Rodriguez sia più vicino ogni giorno che passa. “La strategia di DeLa sta funzionando”, scrive ancora il quotidiano.

LOZANO - A proposito di Lozano il quotidiano scrive: “Hirving Lozano è dietro l’uscio, però un contratto - anche nel calcio - che comprende una ottantina di milioni di euro, che ha clausole e cavilli e diritti d’immagine e provvigioni, che deve provare a scavalcare tutto il pregresso (per esempio accordi vecchi con sponsor) non si redige in un nanosecondo, neanche in una giornata: e il rischio di un impedimento, va inserito nel complicato processo. Ma il Napoli vuole Lozano da maggio, Lozano ha scelto il Napoli da giugno. A Miami attendono di ricevere l’ok di Raiola con tanto di pec allegata”.