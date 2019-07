CdS - Mega tesoretto da reinvestire: da quattro cessioni possono arrivare 90mln

La campagna acquisti del Napoli si baserà sopratutto sulle cessioni di alcuni esuberi, almeno quattro uomini che potrebbero valere anche una novantina di milioni. A calcolarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport che fa i conti sulle cessioni: In sintesi, le valutazioni di partenza: Verdi, 25 milioni; Hysaj, 20 milioni; Inglese, 30 milioni; Mario Rui, 20 milioni. E non finisce mica così: perché poi ci sarebbe anche Ounas, protagonista di una meravigliosa Coppa D’Africa, e in archivio è già sistemata la cessione di Diawara - per 21 milioni alla Roma - nell’ambito dell’operazione che ha portato Manolas in azzurro.