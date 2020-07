CdS - Osimhen, il Lille vuole anche Manzi: l'azzurrino pronto a firmare un triennale

Sono ore decisive per il futuro di Victor Osimhen al Napoli. Ormai ci siamo per la tanto attesa chiusura dell'affare, manca solo il tweet di Aurelio De Laurentiis per sancire l'ufficialità. Sull'affare arrivano aggiornamenti direttamente da il Corriere dello Sport che rivela che oltre a Karnezis, il club francese vuole anche il capitano della Primavera Claudio Manzi: "L'operazione è entrata nel vivo stamattina, con mail incrociate nelle quali c’erano i contratti in ogni ora, forma e lingua e carichi degli impegni dei rispettivi club.

Il Lille, che incasserà una cifra vicina ai quarantasette milioni di euro, ha ottenuto anche il sì del portiere Karnezis e però, a sorpresa, ha anche chiesto, nel complicato affare, di inserire, come contropartita tecnica, Claudio Manzi, difensore (classe 2000) e capitano della Primavera. Manzi dovrebbe firmare in questo momento un triennale con il club francese e questo sarebbe l’ultimo intreccio di una vicenda che nelle ultime ore è stata direttamente seguita dall’amministratore delegato del club, Chiavelli".