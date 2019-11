CdS racconta: "Allan ha chiesto scusa ad Edo DL, ora si aspetta segnale dalla squadra"

Uno strappo che va sanato. L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta la notte del 5 novembre, come la data-simbolo dell’insurrezione che in qualche modo deve essere sanata. Il quotidiano scrive che bisogna provare a ricucire i rapporti 'parlandosi in qualche modo, fosse anche attraverso un cellulare, prima di rivedersi, di spiegarsi. Bisogna dare un cenno della volontà di venticinque uomini, nessuno escluso, per azzerare quella serata divenuta poi divisiva e in che modo e che Allan ha già provato ad azzerare, scusandosi con Edoardo De Laurentiis per lo scontro".