CdS - Rrahmani è del Napoli: visite erano previste per oggi, poi sono slittate

Tutto fatto col Verona per gli acquisti del difensore Rrahmani e del centrocampista Amrabat. Trenta milioni in totale per i due, ma con una differenza: col primo c'è già accordo, col secondo non ancora. Ma filtra ottimismo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che per il primo erano state programmate per oggi le visite mediche, poi sono slittate a giovedì oppure all'inizio della prossima settimana. Ma è la conferma, questa, di un affare ormai concluso. Il terzo per il Napoli dopo Demme e Lobotka. Ma Rrahmani, come Amrabat, arriverà solo in estate. La rifondazione è già cominciata.