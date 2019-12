CdS - Soumarè ha rubato il sonno a Giuntoli: gli obiettivi in regia e sull'out mancini per il mercato

Gennaio si avvicina ed il Napoli dovrà fare qualche operazione per cercare di coprire alcune mancanze nella rosa. L'edizione odierna del Corriere dello Sport prova così ad individuare tutti nomi finiti sul taccuino di Cristiano Giuntoli in vista della sessione invernale del calciomercato. Il primo è quello di Soumaré del Lille. Il Napoli e il Lille hanno chiacchierato amabilmente in epoca non sospetta e Cristiano Giuntoli ha capito che il sacrificio va ben oltre i venti milioni di euro prospettati dal mercato attuale. Se proprio non sarà possibile avvicinare il franco-senegalese che ha rubato il sonno di Giuntoli, si tenterà di virare: è gradito Torreira, sempre lui, che a Londra, con l’Arsenal, ha trovato meno spazio di quello che inseguiva; e non è mai evaporato un pensiero su Lobotka.

ESTERNO SINISTRO - Per arginare i problemi in difesa, sulla corsia mancina, secondo il quotidiano il Napoli starebbe pensando a Bradaric (20) del Lille, mentre nelle ultime ore il manager di Ricardo Rodriguez ha lanciato qualche segnale al Napoli per un eventuale trattativa dell'esterno in uscita dal Milan.