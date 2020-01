CdS svela: "In caso di ko con la Lazio, ritiro più lungo e forse lontano da Castel Volturno"

Tutti sanno che l'ultimo ritiro del Napoli è durato pochissimo, il tempo di una notte. Il prossimo, eventuale, sarà - sarebbe - molto più lungo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che, in caso di sconfitta con la Lazio domani e dunque di eliminazione dalla Coppa Italia, la società opterebbe per un nuovo ritiro in vista della Juventus e non è da escludere, nel caso, una meta distante dal classico centro sportivo. Una soluzione inevitabile per concentrarsi alla vigilia della delicata partita contro la Juventus. Ma si tratta, al momento, solo di un'ipotesi. Parola al campo, domani.