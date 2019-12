Che sia l'ultima dei registi precari

Il Napoli oggi sfiderà il Sassuolo nel posticipo del 17° turno di Serie A. Gennaro Gattuso confermerà per la seconda volta il 4-3-3 nonostante nell'organico azzurro manchi un vero e proprio regista. In questo senso il ds Giuntoli è al lavoro per rinforzare la squadra secondo i dettami tecnici dell'allenatore calabrese.

FABIAN PLAY - Il Napoli con tutta probabilità schiererà contro gli emiliani in cabina di regia, Fabian Ruiz. Lo spagnolo, anche con Ancelotti, è stato impiegato in questo ruolo alternando prestazioni più negative che positive. Anche Allan e Zielinski sono stati provati in questa delicata posizione ma le loro caratteristiche tecniche sono spesso andate in conflitto con l'abilità di impostare e dare tempi di manovra alla squadra.



A.A.A. CERCASI REGISTA - Uno dei nomi finiti sotto la lente d'ingrandimento della dirigenza azzurra è senza ombra di dubbio Lucas Torreira, playmaker in forza all'Arsenal. Ieri il centrocampista uruguagio è stato schierato titolare nella gara contro l'Everton e l'avvicendamento sulla panchina dei Gunners (Arteta è il nuovo allenatore) potrebbe complicare una trattativa di per se già non semplice. Il ds Giuntoli dovrà fare del suo meglio per cercare nel mercato di gennaio di acquistare un tipo di calciatore che manca dai tempi di Jorginho in modo da non dover più adattare nessun calciatore.