Clamoroso The Sun - Il Chelsea vuole convincere Sarri a restare, la Juve aspetta

È una vera e propria telenovela quella che riguarda Maurizio Sarri alla Juventus. Oggi dall'Inghilterra arriva una clamorosa svolta. Stando al “Sun” il Chelsea avrebbe fatto un ultimo tentativo a sorpresa per trattenere Maurizio Sarri, in modo da averlo sulla panchina dei Blues anche la prossima stagione. Il tabloid spiega come il Chelsea non vorrebbe perdere i 6 milioni che servono a liberare il tecnico in anticipo rispetto alla scadenza del contratto e che la Juventus non vuole pagare.