CLASSIFICA - Anche la Fiorentina aggancia il Napoli, l'Europa resta un miraggio

Una sconfitta che fa sprofondare il Napoli, quella concretizzatasi oggi al San Paolo contro la Fiorentina. Gli azzurri restano a 24 punti in classifica e ad agganciarli è proprio la viola. Situazione delicata in casa azzurra, con la vittoria casalinga che tarda ad arrivare ed i punti che cominciano ad essere davvero pochi, avvicinando il Napoli in maniera preoccupante alla zona rossa della classifica.