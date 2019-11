CLASSIFICA - Crollo Atalanta in casa 'aiuta' il Napoli: zona Champions resta a soli 3 punti

Dopo la grande vittoria del Cagliari in trasferta a Bergamo, i sardi salgono al 4° posto in classifica, appaiati proprio con l'Atalanta a quota 21 punti. In attesa delle restanti gare di questo turno, il Napoli, dopo la sconfitta a Roma, è distante 3 punti dalla zona Champions ed il distacco resterà inviariato anche in caso di vittoria della Lazio. Non una brutta notizia in un momento di grande difficoltà per i parteopei.